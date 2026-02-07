La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que durante el mes de enero de 2026 se detuvo a 24 personas por presuntamente extorsionar a ciudadanos en la Ciudad de México.

Las detenciones se realizaron en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Tlalpan, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

Entre las acciones realizadas, la SSC destacó la captura de tres hombres el pasado 9 de enero, en la colonia 20 de noviembre, en la alcaldía Venustiano Carranza, quienes habrían despojado de más de 56 mil pesos a un comerciante.

Lee también Capturan a "El Pollo" en Venustiano Carranza; estaría relacionado con el despojo de inmuebles

Los detenidos, de acuerdo a la Policía capitalina, serían parte de un grupo criminal.

Otra de las capturas se hizo en el Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, donde un sujeto habría privado de la libertad a un ciudadano dentro de un hotel para exigirle dinero.

Mientras que la colonia Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa, se ejecutaron dos órdenes de aprehensión en contra de dos mujeres por el delito de extorsión.

Lee también Presunto feminicida de Venustiano Carranza es vinculado a proceso; Fiscalía prioriza investigación con enfoque de género

Ambas personas cuentan con un ingreso al Sistema Penitenciario capitalino, aseguró la SSC.

Todos los detenidos fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para que determine su situación jurídica.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss