Más Información

Alcalde de Tequila tenía a colombianos y personas del CJNG en la nómina; regidora lo señala de proteger al narco

Alcalde de Tequila tenía a colombianos y personas del CJNG en la nómina; regidora lo señala de proteger al narco

Cuba empieza a cerrar hoteles y reubicar turistas ante desabasto de combustible; diseña plan para reducir consumo energético

Cuba empieza a cerrar hoteles y reubicar turistas ante desabasto de combustible; diseña plan para reducir consumo energético

Cárteles expanden sus tentáculos en África

Cárteles expanden sus tentáculos en África

Narcorred de Rivera levantaba rivales

Narcorred de Rivera levantaba rivales

VIDEO Guías de turistas de Tequila destrozan chalecos tras captura del alcalde; se los puso como condición para dar servicio, dicen

VIDEO Guías de turistas de Tequila destrozan chalecos tras captura del alcalde; se los puso como condición para dar servicio, dicen

Reservan por 5 años detalles de los vagones del Tren Interoceánico

Reservan por 5 años detalles de los vagones del Tren Interoceánico

La capitalina (SSC) informó que durante el mes de enero de 2026 se detuvo a 24 personas por presuntamente extorsionar a ciudadanos en la .

Las detenciones se realizaron en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Tlalpan, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

Entre las acciones realizadas, la SSC destacó la captura de tres hombres el pasado 9 de enero, en la colonia 20 de noviembre, en la alcaldía , quienes habrían despojado de más de 56 mil pesos a un comerciante.

Lee también

Los detenidos, de acuerdo a la Policía capitalina, serían parte de un grupo criminal.

Otra de las capturas se hizo en el Centro Histórico, , donde un sujeto habría a un ciudadano dentro de un hotel para exigirle dinero.

Mientras que la colonia Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa, se ejecutaron dos órdenes de aprehensión en contra de dos mujeres por el.

Lee también

Ambas personas cuentan con un ingreso al Sistema Penitenciario capitalino, aseguró la SSC.

Todos los detenidos fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para que determine su .

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]