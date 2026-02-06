Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) detuvieron a un sujeto identificado como Mauricio "N", alias "El Pollo", presunto generador de violencia en la alcaldía Venustiano Carranza, quien estaba en posesión de tres kilos de marihuana y más de 300 dosis de droga.

De acuerdo a información de la Policía capitalina, "El Pollo" estaría relacionado con el despojo de inmuebles que son usados para almacenar y embalar droga, además de que decía pertenecer a la Unión Tepito para amenazar a los vecinos del inmueble donde habitaba de forma irregular.

Lee también Ayuntamientos endurecen sanciones y establecen nuevas

Fue a través de una denuncia al chat de la cuenta de redes sociales de la Unidad de Contacto del Secretario, que se tomó conocimiento de la presunta invasión a un departamento para actividades ilícitas.

Personal de la SSC desplegó trabajos de inteligencia mediante los cuales se tomó conocimiento de un sujeto que ingresaba al conjunto habitacional de la colonia Moctezuma segunda sección, donde cerraba la puerta principal hasta que salía con maletas.

Foto: Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina

Durante un dispositivo de vigilancia se ubicó al sospechoso llegar en una camioneta sin placas, quien al ver a los policías intentó escapar, pero fue interceptado más adelante.

Tras una revisión se le encontraron seis bolsas con aproximadamente 500 gramos cada una de marihuana, 180 bolsas con cierre hermético con la misma hierba, 100 dosis de una posible cocaína, 28 envoltorios con lo que pudiera ser crystal, 12 teléfonos celulares y una báscula.

El sujeto y lo asegurado ya fue presentado ante un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl