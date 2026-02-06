Más Información

Sheinbaum habla sobre detención de alcalde de Tequila; "Morena no puede ser paraguas para delinquir", asegura

Sheinbaum habla sobre detención de alcalde de Tequila; "Morena no puede ser paraguas para delinquir", asegura

Gastan menos en vacunación; sólo 21% de lo asignado

Gastan menos en vacunación; sólo 21% de lo asignado

"Uno puede cometer errores y ofrecer disculpas", dice Sheinbaum sobre video donde le limpian zapatos a Hugo Aguilar

"Uno puede cometer errores y ofrecer disculpas", dice Sheinbaum sobre video donde le limpian zapatos a Hugo Aguilar

Candidato secuestrado por Diego Rivera testifica ante FGR cómo fue "levantado" en 2021; lo presionaron para firmar su renuncia

Candidato secuestrado por Diego Rivera testifica ante FGR cómo fue "levantado" en 2021; lo presionaron para firmar su renuncia

Captan momento en que le limpian los zapatos a Hugo Aguilar; "hecho no representa actuar de la Corte ni como me conduzco", responde

Captan momento en que le limpian los zapatos a Hugo Aguilar; "hecho no representa actuar de la Corte ni como me conduzco", responde

Aeronaves de la Fuerza Aérea de EU aterrizan de emergencia en México, informa la Defensa; rescatan a paciente en Cabo San Lucas

Aeronaves de la Fuerza Aérea de EU aterrizan de emergencia en México, informa la Defensa; rescatan a paciente en Cabo San Lucas

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) detuvieron a un sujeto identificado como Mauricio "N", alias "El Pollo", presunto generador de violencia en la alcaldía Venustiano Carranza, quien estaba en posesión de tres kilos de marihuana y más de 300 dosis de droga.

De acuerdo a información de la Policía capitalina, "El Pollo" estaría relacionado con el despojo de inmuebles que son usados para almacenar y embalar droga, además de que decía pertenecer a la Unión Tepito para amenazar a los vecinos del inmueble donde habitaba de forma irregular.

Lee también

Fue a través de una denuncia al chat de la cuenta de redes sociales de la Unidad de Contacto del Secretario, que se tomó conocimiento de la presunta invasión a un departamento para actividades ilícitas.

Personal de la SSC desplegó trabajos de inteligencia mediante los cuales se tomó conocimiento de un sujeto que ingresaba al conjunto habitacional de la colonia Moctezuma segunda sección, donde cerraba la puerta principal hasta que salía con maletas.

Foto: Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina
Foto: Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina

Durante un dispositivo de vigilancia se ubicó al sospechoso llegar en una camioneta sin placas, quien al ver a los policías intentó escapar, pero fue interceptado más adelante.

Tras una revisión se le encontraron seis bolsas con aproximadamente 500 gramos cada una de marihuana, 180 bolsas con cierre hermético con la misma hierba, 100 dosis de una posible cocaína, 28 envoltorios con lo que pudiera ser crystal, 12 teléfonos celulares y una báscula.

El sujeto y lo asegurado ya fue presentado ante un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]