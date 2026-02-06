Este jueves, los gobiernos municipales del Estado de México emitieron sus bandos municipales, en los que establecen nuevas sanciones y endurecen otras.

Nezahualcóyotl y Los Reyes La Paz publicaron ayer su Bando Municipal que estipula sanciones económicas a los que no cuidan de manera adecuada a sus mascotas y pretende regular a los motociclistas para evitar accidentes, entre otras reformas locales.

En el caso de Nezahualcóyotl su reglamento presentado se destaca por el endurecimiento de las sanciones por incumplir con el cuidado adecuado de los animales considerados seres sintientes, con multas de hasta 7 mil pesos.

En Los Reyes La Paz, el Bando Municipal incluye por primera vez una regulación específica sobre el uso de motocicletas en su territorio. La medida busca proteger a los conductores y pasajeros de este vehículo, reducir accidentes y fomentar una cultura vial efectiva.

En Naucalpan, el presidente municipal Isaac Montoya Márquez informó que el Bando Municipal 2026 fija sanciones de hasta 50 UMAS a quienes tiren basura en la vía pública y fija reglas para protección y convivencia con seres sintientes en espacios públicos.

En Tlalnepantla, el presidente municipal Raciel Pérez Cruz promulgó el Bando Municipal 2026 con un énfasis en la liberación del espacio público y la movilidad integral de personas y vehículos.

En Cuautitlán México, el Bando Municipal 2026 estableció disposiciones para regular actividades de alto riesgo, en las que consideran a tarimeras, especialmente las ubicadas en zonas habitacionales y sin medidas de seguridad.