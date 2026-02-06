“Sí tenemos miedo, (...) también estamos dándonos fortaleza, para que cualquier cosa, tengamos con qué defendernos, pero miedo no les vamos a demostrar", aseguró Isabel, la vecina de San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, que el pasado 3 de febrero fue víctima de robo junto con su hija, por sujetos vestidos como personal de limpia que entraron a su domicilio.

A dos días del asalto, Isabel dijo que antes era seguro vivir en la zona, por eso eligió mudarse allí, hace unos 10 años.

Tras el robo comentó que reforzará las medidas de seguridad. Su caso se dio a conocer debido a que el video del momento del asalto se viralizó gracias a las redes sociales.

“Nosotros no lo introducimos a ninguna vía, quienes fueron fue la misma Policía, a ellos se les proporcionaron los videos, lo poquito que se videograbó, porque los rateros arrancaron mis cámaras, es muy poquito lo que se graba, porque estuvieron más tiempo adentro”, afirmó.

Pero, dijo que “de otra forma el gobierno no nos hace caso”.

Las víctimas informaron que ya levantaron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia capitalina, por el delito de robo a casa habitación con violencia.