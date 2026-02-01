La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que logró la vinculación a proceso de Moisés "N" por su probable participación en el feminicidio cometido a su pareja el pasado 23 de enero, un inmueble ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza.

Hace una semana, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al inmueble ubicado en la colonia 20 de noviembre, donde encontraron a la mujer sin vida y con indicios de estrangulamiento, por lo que el probable responsable fue detenido y presentado ante el Ministerio Público (MP).

En un comunicado, la Fiscalía explicó que, según las investigaciones periciales, todo apuntaba a una muerte violenta por razones de género, por lo que se solicitó la reclasificación del delito, de homicidio a feminicidio, la cual fue otorgada por el juez de control el 24 de enero.

Indicó que durante la audiencia inicial del pasado 30 de enero se determinó la vinculación a proceso de Moisés “N” y se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La FGJCDMX destacó que esto es resultado de una línea de actuación que prioriza la investigación de los feminicidios con perspectiva de género, que "desde las primeras horas, integra investigaciones sólidas y avanza en los procesos penales para cerrar espacios a la impunidad y dar resultados a las víctimas y sus familias".

