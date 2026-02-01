Una menor de cuatro años sin vida fue el saldo que dejó una explosión en una tienda de pirotécnica ubicada en la comunidad Quinto Barrio, en Cahuacán, confirmaron autoridades municipales.

La madrugada de este domingo, la alcaldesa Yoselin Mendoza acudió al lugar de los hechos para realizar un recorrido y expresar su solidaridad con las familias afectadas.

“Con profundo dolor estuve en Quinto Barrio tras esta explosión. Lamentablemente, una niña perdió la vida y dos personas resultaron heridas. Como gobierno municipal estamos brindando todo el respaldo y acompañamiento permanente a las familias afectadas”, declaró.

Las autoridades municipales exhortaron a la población a evitar la zona para facilitar las labores de los cuerpos de emergencia y aseguraron que se dará seguimiento a la situación para evitar riesgos futuros.

De acuerdo con reportes de la Coordinación de Protección Civil de Nicolás Romero, el incidente ocurrió alrededor de las 23:00 horas del sábado 31 de enero en una vivienda ubicada en la calle Del Bosque, donde presuntamente se almacenaba pólvora y se fabricaba pirotecnia.

La explosión también provocó daños en viviendas cercanas, un local comercial y un vehículo.

Al lugar acudieron de inmediato elementos de la Cruz Roja delegación Nicolás Romero, así como cuerpos de Protección Civil y Bomberos, quienes brindaron atención a los lesionados y aseguraron la zona.

