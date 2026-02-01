Un nuevo ataque armado se registró la tarde de ayer sábado al interior de un bar de Villahermosa, sumando la tercera agresión con armas de fuego ocurrida en lo que va del año, en el Centro Histórico de la capital tabasqueña.

De acuerdo con las autoridades estatales, este último incidente, se registró en el restaurante bar "Cachorros", ubicado sobre la calle Hermanos Bastar Sosaya, del primer cuadro de la ciudad.

Y es que, tras una presunta riña, se escucharon varias detonaciones de armas de fuego, resultando al menos dos personas heridas, quienes fueron trasladas a un hospital de la ciudad.

Mientras la policía estatal acordonó la zona, los elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió la carpeta de investigación correspondiente.

Cabe señalar que, enero cerró con tres ataques armados al interior de bares en el Centro Histórico, siendo el primero el del 13 de enero en el establecimiento "La Vaquita", que dejó como saldo un muerto y un herido.

Mientras que, el segundo, ocurrió el 20 de enero en el bar ‘Best Place’, donde una persona perdió la vida a causa de un impacto de bala.

