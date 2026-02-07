Más Información

Narcorred de Rivera levantaba rivales

Narcorred de Rivera levantaba rivales

Cárteles expanden sus tentáculos en África

Cárteles expanden sus tentáculos en África

VIDEO Guías de turistas de Tequila destrozan chalecos tras captura del alcalde; se los puso como condición para dar servicio, dicen

VIDEO Guías de turistas de Tequila destrozan chalecos tras captura del alcalde; se los puso como condición para dar servicio, dicen

Reservan por 5 años detalles de los vagones del Tren Interoceánico

Reservan por 5 años detalles de los vagones del Tren Interoceánico

JD Vance, vicepresidente de EU, es abucheado en inauguración de Juegos Olímpicos de Invierno

JD Vance, vicepresidente de EU, es abucheado en inauguración de Juegos Olímpicos de Invierno

Sólo 10% de los trabajadores de apps alcanza prestaciones

Sólo 10% de los trabajadores de apps alcanza prestaciones

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que para este sábado 7 de febrero se tiene contemplada una marcha del Frente Amplio Antiimperialista a las 11 horas, del al Zócalo capitalino. La “Un dos tres por mí y toda nuestra América Latina” protesta por la soberanía y autodeterminación de los pueblos que sufren agresiones imperialistas.

La SSC no descartó que los asistentes lleguen al Ángel de la Independencia en .

Integrantes de la Unión de Artesanos Indígenas Triquis se concentrarán a las 9 horas en el Centro Histórico, para solicitar atención por parte de la Jefa de Gobierno, , para la venta de sus artesanías.

Lee también

A las 10 horas, Líderes Cristianos Evangélicos se reunirán en el para realizar ensayos rumbo a la “Marcha para Jesús 2026”, la cual se llevará a cabo el próximo 4 de abril en el Zócalo de la Ciudad de México.

El Colectivo Aztlán se reunirá en la estación Insurgentes del Sistema de Transporte Colectivo Metro, a las 10:20 horas, para de allí sumarse a la marcha “Un dos tres por mí y toda nuestra América Latina” que partirá del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo.

Miembros del Colectivo Resistir Vegano se reunirán en el kiosco de la Alameda Central para informar sobre el veganismo.

Lee también

Integrantes del grupo Yorch Libre se concentrarán a lo largo del día en la , del Centro Histórico, para la exposición colectiva gráfica en memoria del preso político e integrante del colectivo “Okupache”.

Diversos grupos se manifestarán en el , a las 10:30 horas, con la finalidad de pronunciarse contra el capitalismo globalizador.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]