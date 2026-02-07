La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que para este sábado 7 de febrero se tiene contemplada una marcha del Frente Amplio Antiimperialista a las 11 horas, del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. La manifestación “Un dos tres por mí y toda nuestra América Latina” protesta por la soberanía y autodeterminación de los pueblos que sufren agresiones imperialistas.

La SSC no descartó que los asistentes lleguen al Ángel de la Independencia en autobuses.

Integrantes de la Unión de Artesanos Indígenas Triquis se concentrarán a las 9 horas en el Centro Histórico, para solicitar atención por parte de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, para la venta de sus artesanías.

A las 10 horas, Líderes Cristianos Evangélicos se reunirán en el Monumento a la Revolución para realizar ensayos rumbo a la “Marcha para Jesús 2026”, la cual se llevará a cabo el próximo 4 de abril en el Zócalo de la Ciudad de México.

El Colectivo Aztlán se reunirá en la estación Insurgentes del Sistema de Transporte Colectivo Metro, a las 10:20 horas, para de allí sumarse a la marcha “Un dos tres por mí y toda nuestra América Latina” que partirá del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo.

Miembros del Colectivo Resistir Vegano se reunirán en el kiosco de la Alameda Central para informar sobre el veganismo.

Integrantes del grupo Yorch Libre se concentrarán a lo largo del día en la Casa del Estudiante, del Centro Histórico, para la exposición colectiva gráfica en memoria del preso político e integrante del colectivo “Okupache”.

Diversos grupos se manifestarán en el Hemiciclo a Juárez, a las 10:30 horas, con la finalidad de pronunciarse contra el capitalismo globalizador.

