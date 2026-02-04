La alcaldía Cuauhtémoc informó que se sumó a la edición número 46 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM), organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Esta se realizará del 20 de febrero al 1 de marzo de 2026, con el estado de Sonora como invitado de honor.

La directora General de Cultura y Educación de la demarcación, Inbal Miller, destacó la importancia de esta feria como uno de los encuentros editoriales y culturales más relevantes del país y como un espacio clave para la promoción de la lectura y el intercambio de ideas.

Subrayó que Cuauhtémoc es un territorio históricamente vinculado a la vida cultural de la Ciudad de México, al concentrar editoriales, librerías, universidades, museos y espacios independientes que mantienen activa la circulación del pensamiento y el libro.

Dijo que para esta administración es prioritario fomentar la lectura, al tratarse de un derecho cultural y una herramienta para fortalecer el pensamiento crítico y la participación ciudadana.

La edición número 47 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería contará con una programación que incluye presentaciones de libros y revistas, conferencias, talleres, presentaciones editoriales, lecturas en voz alta, entregas de premios, conciertos, conversatorios y paneles, entre otras actividades.

