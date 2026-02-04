La Secretaría de Movilidad (Semovi) informa que, de acuerdo a la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se publicó la resolución general que autoriza el uso de líneas de captura pagadas en el ejercicio fiscal 2025, para realizar trámites de control vehicular y licencias para conducir, en los próximos 55 días de 2026.

Por lo que, a partir de dicha publicación y hasta el 31 de marzo del presente año, las áreas de Atención Ciudadana de la Semovi, recibirán a las y los ciudadanos que hayan realizado el pago de derechos correspondientes durante el pasado ejercicio fiscal a fin de que puedan concluir con los trámites requeridos.

La dependía señaló que quienes no soliciten la aplicación de este beneficio fiscal en el periodo que abarca la presente resolución, perderán el derecho de los mismos.

La publicación completa podrá ser consultada a través del siguiente enlace:

https://bit.ly/Gaceta_lineas_captura_2025

