La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que para este miércoles 4 de febrero se tiene prevista una marcha de integrantes del Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la cual partirá a las 15:30 horas de la estación Balderas con rumbo al Zócalo capitalino. Exigen que se les otorgue el presupuesto necesario para la adquisición de materiales y refacciones requeridas para el mantenimiento.

Extrabajadores de la Ruta 100 se concentrarán afuera de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, en el Zócalo capitalino, a las 10 horas. Se trata de una asamblea informativa para el pago del finiquito.

Integrantes del colectivo “Somos Ellas” se manifestarán a las 10 horas en la Fiscalía de Acusación y Enjuiciamiento, en la colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa. Exigen justicia y garantía de protección para sobreviviente de violencia sexual infantil.

Trabajadoras sexuales se concentrarán a las 10 horas afuera del Reclusorio Varonil Sur para acompañar a una mujer trans, activista y víctima de un intento de feminicidio, con el fin de exigir justicia.

Integrantes del colectivo “No más Presos Inocentes” se reunirán a las 11:30 horas en los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales de James Sullivan, en la colonia San Rafael. Apoyan a un imputado por violación.

La Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia se darán cita a las 14: 30 horas afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Centro Histórico, para solicitar que el Tribunal se pronuncie sobre el alcance y el cumplimiento de la sentencia que ordena la creación de una tarifa eléctrica especial para personas en situación de vulnerabilidad.

Ciclistas del grupo Bicitekas se manifestarán a las 18 horas afuera de la estación Juárez del Metro, para exigir justicia para un ciclista que perdió la vida tras ser arrollado por un conductor del Metrobús, en la intersección de la avenida Balderas y la calle Artículo 123, el 4 de febrero de 2021. No se descarta que realicen una rodada a otro lugar, aseguró la SSC.

