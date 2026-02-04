Sugiere Brugada un acuerdo con los medios de comunicación; pide "bajarle a la nota roja" porque elevan la percepción de inseguridad

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que sería bueno crear un gran acuerdo con los medios de comunicación para que “le bajen a la nota roja”.

En rueda de prensa, detalló que más del 60% de la población se entera de temas de seguridad por medio de la televisión, lo que eleva la percepción de inseguridad.

“Si tenemos canales que se dedican a estar hablando del tema de inseguridad, pues, ¿qué es lo que le estamos generando a la población? Ni siquiera son las redes. La gente se entera por la televisión, sobre el tema de seguridad. Entonces, influye mucho. En todas las alcaldías hay una disminución del delito. ¿No va igual con respecto a la percepción? No, ese es un gran reto”, comentó.

Y añadió: “Y sería muy bueno un gran acuerdo con todos los medios de comunicaciós para que le bajáramos a la nota roja. Porque la nota roja, sabemos que es lo que atrae, es lo que los medios, o sea, porque la gente ve la nota roja y es también una estrategia de los medios de comunicación para que la gente los vea. Entonces, creo que entre todos debemos de contribuir a mejorar la percepción”.

Recalcó que las cifras oficiales de seguridad indican una reducción en los delitos, pero los noticieros, las series, la nota roja y el morbo influyen para elevar la percepción de inseguridad.

Por ejemplo, dijo, en enero se redujeron los homicidios en la Ciudad con respecto al mismo mes de 2025 y 2024.

