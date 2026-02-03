La jefa de Gobierno, Clara Brugada, cuestionó a los grupos de animalistas que siguen manifestándose a favor del Refugio Franciscano.

Ayer un grupo de simpatizantes del albergue se manifestó a las afueras de la Fiscalía General de Justicia para exigir el regreso de las mascotas al Refugio.

Al respecto, el secretario de Gobierno, César Cravioto, dejó claro que los directivos del Refugio Franciscano, no sólo se deslindaron de esta movilización, sino que le pidieron a toda la gente que los ha estado apoyando que ya no se movilicen, porque están ahora atendiendo a las condiciones del espacio que recuperaron la semana pasada y que iban a estar concentrados en ello.

“Entonces, decir que en realidad quienes se movieron, no traen digamos, la representatividad, ni el tema del propio Refugio Franciscano. Entonces, si les dieron alguna reunión por parte de la Fiscalía, a este grupo que se movió ayer, desconozco el tema para el que fueron recibidos, porque no tiene nada que ver, insisto, con el tema del Refugio Franciscano”, recalcó.

Ante esto, Brugada Molina confió en que este tema no se politice.

“Si ya hay acuerdo con el refugio, si vamos en la construcción, como dice el secretario, de acuerdos, de avances, en fin, ¿por qué otros grupos se manifiestan? ¿Cuál es el objetivo? Sería ahí más bien, el cuestionamiento”, recalcó.

