La Policía de la Ciudad de México capturó a cuatro mujeres presuntamente relacionadas con el robo a adultos mayores, personas con bastón o acompañadas de menores, en centros comerciales de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Las detenidas fueron capturadas en posesión de varias dosis de aparente droga en calles de la alcaldía Venustiano Carranza, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

Las detenciones se realizaron en seguimiento a varias denuncias por un grupo de mujeres que se acercaba a los compradores en centros comerciales y los desapoderaba de sus pertenencias mediante distracciones.

A las cuatro sospechosas les aseguraron 43 dosis de presunta droga, una bolsa con marihuana a granel. Foto: Especial

La SSC mencionó que a través del seguimiento de estas denuncias se identificó a un grupo de personas que usaba un vehículo azul para desplazarse.

Posteriormente, el auto fue ubicado en calles de la colonia Jardín Balbuena con cuatro mujeres a bordo que manipulaban envoltorios con aparente droga.

Los oficiales en campo se acercaron y mediante una revisión a las cuatro sospechosas les aseguraron 43 dosis de presunta droga, una bolsa con marihuana a granel, una lata, identificaciones, 10 tarjetas bancarias y 3 departamentales, así como una terminal bancaria.

Las cuatro detenidas fueron presentadas ante un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

