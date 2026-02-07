La Marina Armada destruyó alrededor de un millón 880 mil plantas de amapola tras localizar 35 plantíos en el municipio Del Nayar, Nayarit, como parte del combate a la producción de enervantes.

Durante patrullajes de disuasión y vigilancia, personal de la Décima Zona Naval ubicó los cultivos de amapola en los poblados de Guacamayas, Las Crucecitas y Chuparrosa, que en conjunto representaban un área aproximada de 94 mil metros cuadrados.

La Secretaría de Marina informó que tras la localización, se procedió a la destrucción en el lugar de aproximadamente un millón 880 mil plantas de amapola.

La dependencia indicó que, a través de la erradicación de estos cultivos ilícitos, contribuye a la seguridad y bienestar de la población, asimismo, señaló, mantiene instruido a su personal para establecer operaciones de localización, aseguramiento y destrucción de plantíos ilícitos conforme al marco legal vigente.

“Con estas acciones la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, contribuye en la suma de esfuerzos del Gobierno de México para combatir la producción y elaboración de drogas en nuestro país, debilitando las capacidades de los grupos delictivos e impidiendo su distribución, venta y exportación a otros países, evitando con ello que estas sustancias se encuentren al alcance de la población, en especial de los jóvenes mexicanos”, señaló.

