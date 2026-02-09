Un grupo de 30 personas integrantes de la Fundación Perra Brava por el Bienestar Animal protestaron, mediante un bloqueo frente a la sede de la alcaldía Miguel Hidalgo, por la presunta reubicación de gatos que habitan en el Parque Lira con lo que será un espectáculo inmersivo en dicha zona; las autoridades de la demarcación descartaron daños y aseguraron que cuidarán la fauna.

También los inconformes acusaron que se está privatizando el espacio público; a lo que el edil Mauricio Tabe dijo que todavía no se habilita el evento y que todo se hará conforme a la norma y habrá entradas gratuitas para los vecinos.

En la mañana, los inconformes señalaron que su movilización busca defender los espacios públicos del Parque Lira, así como evitar la reubicación de los gatos que viven en el lugar, al considerar que forman parte del entorno y que su traslado podría afectar su bienestar.

Vecinos de la alcaldía Miguel Hidalgo y animalistas denunciaron que el área verde que lleva el mismo nombre de la vialidad ha sido rentada para un evento privado, lo que, aseguran, limita el acceso al público.

De acuerdo con los inconformes, el evento privado corresponde a una obra de teatro denominada Alicia en el país de las maravillas.

El bloqueo generó afectaciones a la circulación vehicular en la zona mientras los manifestantes permanecieron en el sitio expresando sus demandas y solicitando la intervención de autoridades para garantizar el acceso público al parque y la protección de los animales que viven en el lugar.

MH ice garantizar cuidado de fauna en Parque Lira

Luego de que un grupo de manifestantes bloqueara Avenida Parque Lira, por la presunta reubicación de gatos que habitan la zona derivado de la experiencia inmersiva basada en el libro de Alicia en el País de las Maravillas, la alcaldía Miguel Hidalgo señaló que se cuidará y preservará la fauna entre gatos y ardillas, además de que se alimentarán.

Señaló que la empresa LETSGO, que en coordinación con la demarcación pondrá en marcha este espectáculo el próximo 25 de febrero, ha contratado a un biólogo certificado para garantizar la protección de la flora y fauna del parque.

"En cuanto al cuidado y preservación de la fauna del Parque como son los gatos y las ardillas, personal de la Jefatura de Unidad Departamental (JUD) de Atención Animal de la alcaldía, en coordinación con la producción del evento diseñaron un protocolo para dar seguimiento a la alimentación y cuidado de estas especies", señaló a EL UNIVERSAL.

Indicó que, para ello, se establecieron accesos y horarios definidos para alimentar a los ejemplares y revisar que todos los gatos se encuentren bien.

Aseguró que adicionalmente médicos veterinarios de la alcaldía impartirán pláticas sobre la alimentación a las ardillas al público para que lo hagan de manera adecuada.

La alcaldía Miguel Hidalgo mencionó además que la promotora invertirá más de 4 millones de pesos para reiluminar y mejorar las áreas verdes del Parque Lira.

