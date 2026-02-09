Ante las críticas de que con la instalación de la experiencia inmersiva inspirada en el libro Alicia en el País de las Maravillas se privatizará el Parque Lira, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, señaló que aún no inicia operaciones y que todo estará en orden, apegado a las normas.

Además, señaló que habrá acceso normal al parque, además de que los vecinos de las colonias aledañas contarán con accesos gratuitos.

"Para empezar, todavía no inicia. Se están haciendo todos los trabajos de mantenimiento que se van a hacer del parque y se va a tener todo absolutamente en orden cuando entre en operación. Todo está en orden y apegado a la norma, pero actualmente sí hay accesos disponibles al Parque Lira", dijo en conferencia de prensa.

Refirió que hay una parte confinada en las mañanas porque se le está dando mantenimiento al parque, pero "sí hay accesos disponibles al Parque Lira".

Aunque no todos están habilitados porque son parte de la exposición, sí habrá acceso normal al público hacia el parque.

Además, adelantó que los vecinos aledaños al Parque Lira, de las colonias Daniel Garza, Ampliación Daniel Garza, Observatorio, Tacubaya y San Miguel Chapultepec, tendrán acceso totalmente gratuito al espectáculo.

Tabe niega privatización del Parque Lira por experiencia inmersiva en la zona (09/02/2026). Foto: Especial

"A la par de que es un beneficio para el parque, en el medio ambiente, es un beneficio social. Es un beneficio social porque se está asignando ese beneficio para nuestras vecinas y vecinos, poder acceder a un espectáculo inmersivo de esta clase en Miguel Hidalgo y tener esa experiencia, que eso es lo que estamos garantizando también", afirmó Mauricio Tabe.

Se trata de un trabajo conjunto entre la productora LETSGO y la alcaldía, el cual se inaugurará el 25 de febrero con un horario de 19:00 a 22:00 horas.

"Es una experiencia de primer nivel, de talla internacional, con talento creativo de calidad que nos aseguran, además, el acceso a todos nuestros vecinos, y vecinas de la zona de forma gratuita", comentó el edil de Miguel Hidalgo.

