La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) advirtió que en la semana del 9 al 15 de febrero de 2026 se presentarán condiciones meteorológicas adversas, mismas que podrían resultar en una muy mala calidad del aire y en la activación de una contingencia ambiental atmosférica por ozono.

Lo anterior, debido a que se tendrá la influencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, lo que ocasionará cielo despejado con radiación solar intensa y continua sobre el Valle de México. Además, a partir del martes 10 de febrero se pronostican temperaturas por encima de lo normal para esta época del año.

Asimismo, para los días martes, miércoles y jueves, se espera viento débil, incrementándose ligeramente hacia el fin de semana.

En un comunicado, la CAMe precisó que estas condiciones favorecen las reacciones químicas en la atmósfera para la formación y acumulación de ozono, por lo que se podrían alcanzar valores por arriba de las 150 ppb, con la posibilidad de que se active una contingencia ambiental atmosférica.

CAMe emite medidas para proteger la salud y reducir emisiones

Ante lo anterior, la CAMe, junto con los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México emitieron las siguientes medidas para garantizar la protección de los habitantes y reducir emisiones contaminantes:

Mantenerse informados sobre la calidad del aire y atender las recomendaciones de protección de la salud para evitar exponerse a los picos de concentración de ozono , entre las 13:00 y 19:00 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

, entre las 13:00 y 19:00 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Evitar las actividades cívicas, culturales, de recreo y hacer ejercicio al aire libre, entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Se recomienda no fumar , especialmente en espacios cerrados.

, especialmente en espacios cerrados. Reducir el uso de los automotores y mantenerlos en buen estado.

Usar el transporte público o compartir el automóvil.

Facilitar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea, para reducir viajes.

Preferir los viajes en bicicleta o caminando.

Recargar gasolina antes de las 10:00 o después de las 18:00 horas; no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.

Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes u otros productos que contengan solventes.

Revisar y reparar fugas en las instalaciones de gas LP doméstico y en estufas y calentadores.

Reducir el uso de combustibles en casa, acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos; al cocinar, utilizar recipientes con tapa. Verificar que, en la estufa y el calentador, la flama sea azul.

