Más Información

Diputados de Morena en Campeche rompen con Layda; "la dignidad no se negocia", le dicen

Diputados de Morena en Campeche rompen con Layda; "la dignidad no se negocia", le dicen

Camión de la Guardia Nacional embiste y mata a motociclista; su acompañante, lesionada

Camión de la Guardia Nacional embiste y mata a motociclista; su acompañante, lesionada

México y EU alcanzan acuerdo trasvase de agua; se da conforme al Tratado de 1944

México y EU alcanzan acuerdo trasvase de agua; se da conforme al Tratado de 1944

Embajada de EU emite alerta de seguridad en Cuba; advierte apagones, escasez de combustible y afectaciones en servicios básicos

Embajada de EU emite alerta de seguridad en Cuba; advierte apagones, escasez de combustible y afectaciones en servicios básicos

De Europa a Asia, crece presión global contra Elon Musk por X y Grok; investigan imágenes íntimas con IA y prácticas engañosas

De Europa a Asia, crece presión global contra Elon Musk por X y Grok; investigan imágenes íntimas con IA y prácticas engañosas

Secretaria de Cultura alista nueva ley de cine y regulaciones para música digital y doblaje con IA

Secretaria de Cultura alista nueva ley de cine y regulaciones para música digital y doblaje con IA

La alcaldía Miguel Hidalgo anunció que, a partir del 25 de febrero, el Parque Lira albergará una experiencia inmersiva e interactiva inspirada en el libro Alicia en el País de las Maravillas; la productora invertirá 4 millones 100 mil pesos para la rehabilitación y el mantenimiento integral del jardín público.

En conferencia de prensa, el edil Mauricio Tabe detalló que este proyecto es un trabajo conjunto entre la productora LETSGO y la demarcación. El espectáculo consistirá en un recorrido de más de un kilómetro que integrará música original, iluminación avanzada, mapping y actuaciones en vivo.

“Una parte importante de Parque Lira estará abierta al público y se implementará un nuevo programa social que permitirá a vecinos de colonias como Daniel Garza, Tacubaya y San Miguel Chapultepec disfrutar gratuitamente de esta experiencia”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]