La alcaldía Miguel Hidalgo anunció que, a partir del 25 de febrero, el Parque Lira albergará una experiencia inmersiva e interactiva inspirada en el libro Alicia en el País de las Maravillas; la productora invertirá 4 millones 100 mil pesos para la rehabilitación y el mantenimiento integral del jardín público.

En conferencia de prensa, el edil Mauricio Tabe detalló que este proyecto es un trabajo conjunto entre la productora LETSGO y la demarcación. El espectáculo consistirá en un recorrido de más de un kilómetro que integrará música original, iluminación avanzada, mapping y actuaciones en vivo.

“Una parte importante de Parque Lira estará abierta al público y se implementará un nuevo programa social que permitirá a vecinos de colonias como Daniel Garza, Tacubaya y San Miguel Chapultepec disfrutar gratuitamente de esta experiencia”, dijo.