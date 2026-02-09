A partir de hoy, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México iniciará con la modificación en el horario de cierre de las estaciones Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad de la Línea 2.

Como parte de trabajos de mantenimiento, desde hoy, de lunes a viernes, estas tres estaciones cerrarán dos horas antes de lo habitual, es decir, a las 22:00 horas.

A partir de esta hora esta Línea ofrecerá servicio en dos tramos: Tasqueña a Xola y Pino Suárez a Cuatro Caminos.

Lee también Tabe descarta privatización del Parque Lira por experiencia inmersiva en la zona; asegura que todo está en regla

Los usuarios que utilizan estas tres estaciones para llegar a sus casas podrán abordar las unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que se habilitarán al exterior del Metro.

Este horario se manejará de lunes a viernes y los sábados cerrarán a las 20:00 horas. Mientras que los domingos no habrá servicio en estas tres estaciones.

Se realizarán labores de mejoramiento de imagen, mantenimiento integral a las vías, cárcamos, aparatos eléctricos y electrónicos, así como de red contra incendios y equipamiento de cámaras de seguridad, en beneficio de 568 mil usuarios diarios.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov