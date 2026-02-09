Más Información
Sheinbaum impulsa producción de vacunas ARN mensajero en México; firma convenio con empresas privadas
EU emprende de nuevo difusión de spots antimigrantes en internet; “cruzar la frontera estadounidense lleva a la muerte”, alerta
Trump lleva su política antimigrantes a la publicidad; estos han sido los spots de EU que impulsaron una nueva Ley de Telecom
Suman cinco mineros identificados tras desaparición en Sinaloa; FGR analiza otros cinco cuerpos hallados
Niveles peligrosos de ozono en CDMX y Edomex; CAMe advierte sobre mala calidad del aire y contingencias
A partir de hoy, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México iniciará con la modificación en el horario de cierre de las estaciones Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad de la Línea 2.
Como parte de trabajos de mantenimiento, desde hoy, de lunes a viernes, estas tres estaciones cerrarán dos horas antes de lo habitual, es decir, a las 22:00 horas.
A partir de esta hora esta Línea ofrecerá servicio en dos tramos: Tasqueña a Xola y Pino Suárez a Cuatro Caminos.
Lee también Tabe descarta privatización del Parque Lira por experiencia inmersiva en la zona; asegura que todo está en regla
Los usuarios que utilizan estas tres estaciones para llegar a sus casas podrán abordar las unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que se habilitarán al exterior del Metro.
Este horario se manejará de lunes a viernes y los sábados cerrarán a las 20:00 horas. Mientras que los domingos no habrá servicio en estas tres estaciones.
Se realizarán labores de mejoramiento de imagen, mantenimiento integral a las vías, cárcamos, aparatos eléctricos y electrónicos, así como de red contra incendios y equipamiento de cámaras de seguridad, en beneficio de 568 mil usuarios diarios.
aov
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]