Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron la mañana de este lunes fallas, retrasos y alta afluencia en diversas líneas de la red, lo que provocó largos tiempos de espera para abordar y saturación en estaciones y trenes.

A través de redes sociales, pasajeros manifestaron su inconformidad por los tiempos de espera y la operación del servicio, particularmente en las líneas 2, 3, 7, 8, 9, B y 12.

El STC informó en su cuenta de X que en las líneas se registra alta afluencia y que el personal del Metro CDMX se encuentra en las estaciones brindando apoyo.

En la Línea 8, usuarios denunciaron retrasos recurrentes y saturación: “Pésimo servicio en la línea 8 como de costumbre” y “¿Qué pasa en la línea 8? Ya se juntó la gente, cada día está peor el transporte”, dijeron en redes sociales, señalando que la espera de trenes se prolonga y la afluencia aumenta conforme avanza la mañana.

Pasajeros de la Línea 7, particularmente en la estación Mixcoac, reclamaron una operación irregular en la circulación de trenes: “Línea 7 estación Mixcoac, 5 malditos metros han pasado para Barranca y solo uno para El Rosario, ni siquiera se vacía”, escribió un usuario y “Por favor, póngase pilas en la línea 07”, pidieron.

Ante estos comentarios, el STC respondió: “Buen día. Al momento la Línea 7 no presenta averías. Se agiliza la circulación de los trenes”.

En la Línea 3, reportaron esperas mayores a 10 minutos en la estación Indios Verdes: “¿Qué pasa en la línea 3??? Ya han pasado más de 10 minutos que no sale un tren en Indios Verdes”, reclamó un pasajero, mientras otro señaló: “Línea 3 dirección Indios Verdes, a pesar de hacer paradas de 3-5 min por estación, se mueve a velocidad máxima en túneles sin detenerse”.

El STC respondió que “se registra alta afluencia en la Línea 3; se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda para agilizar el servicio”.

Usuarios de la Línea B también denunciaron largos tiempos de espera y saturación en los trenes: “Si las mueves en la línea B para evitar la ‘alta afluencia” y “Línea B sin trenes, más de 10 min esperando, ¿ahora qué pretexto tienen?”, fueron algunos de los comentarios publicados.

En la Línea 12, los pasajeros reportaron demoras superiores a los 20 minutos y fallas constantes en la operación: “¿Y la línea 12? Si hay alta afluencia es porque ustedes retrasan el servicio. Ya tengo más de 20 minutos esperando tren y no viene”, escribió un usuario; otro agregó: “También en la línea 12 y ya diario revisan las vías o retiran un tren, porque diario está lento”, señalando que los problemas son recurrentes.

