A partir de este lunes 9 de febrero, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México iniciará con la primera parte del proyecto de mantenimiento integral de la línea 2, que contempla la intervención de 16 estaciones, desde Tasqueña hasta Revolución.

Mediante una publicación en X, el STC Metro y su Director General, Adrián Rubalcava, informaron que este lunes iniciará la intervención y modificación de horario en tres estaciones.

¿Cuáles serán estas estaciones?

Este lunes 9 de febrero comenzarán las acciones de mantenimiento integral en las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto de la Línea 2 del Metro, por lo que tendrán modificaciones en sus horarios.

De lunes a viernes estas estaciones cerrarán anticipadamente, a las 22:00 horas, mientras que los días sábados el cierre se realizará a las 20:00 horas y los domingos no habrá servicio.

Durante los horarios de cierre de las tres estaciones señaladas el servicio a los usuarios de la Línea 2 se dividirá en dos circuitos: de Cuatro Caminos a Pino Suárez y de Tasqueña a Xola.

Por ello, se habilitarán de forma gratuita autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), que ofrecerán servicio alterno de Xola a Pino Suárez y viceversa.

Se anunció que como parte de este proyecto se realizarán labores de mejoramiento de imagen, mantenimiento integral a las vías, cárcamos, aparatos eléctricos y electrónicos, así como de red contra incendios y equipamiento de cámaras de seguridad, en beneficio de 568 mil usuarios diarios.

