Con una exigencia al Gobierno capitalino de otorgar 6 mil millones de pesos este año y la advertencia de posibles paros escalonados, trabajadores sindicalizados del Metro salieron a las calles gritando consignas sobre la falta de recursos para mantenimiento.

Los contingentes de las secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) —12 mil personas, según cifras del sindicato— partieron de la estación Balderas al Zócalo.

Los trabajadores, encabezados por su líder Fernando Espino, marcharon entre consignas de “¡Volvimos a salir!”, “¡Si no hay solución, se para la conducción!”, “¡Tomamos las calles ante la cerrazón del gobierno de no invertir en materiales y equipo para rehabilitación!”.

Lee también Metro CDMX presenta retrasos en varias líneas; usuarios reportan largas esperas y saturación

El líder sindical Fernando Espino aseguró que todas las líneas del Metro presentan problemas. Foto: Galo Cañas / CUARTOSCURO

La última vez que los trabajadores del Metro marcharon fue en 2022, también para requerir mayores recursos para la operatividad de este transporte.

El objetivo de la movilización, explicó el líder sindical Fernando Espino, es dar una señal de alerta ante el riesgo que existe porque el Metro opera con deficiencias.

“Hay riesgo latente. Este es un aviso, una manifestación de seguridad y alerta para todos los usuarios y para el Gobierno de la Ciudad de México. Por eso salimos todos los trabajadores a manifestarnos. Decirle al público usuario en qué condiciones estamos trabajando. Yo creo que son el único sindicato en el mundo que sale a las calles para exigir elementos necesarios para poder trabajar y para poder dar un servicio con eficiencia, con seguridad a los millones de usuarios”, expresó.

Lee también “Si no hay solución, se para la conducción” Trabajadores del Metro marchan al Zócalo de CDMX; exigen recursos para mantenimiento

Fernando Espino indicó que han tenido reuniones con el Gobierno capitalino y no han obtenido una respuesta, además de que los encuentros han sido con el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, y el director del Metro, Adrián Rubalcava, sin la presencia de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

“No nos ha dado ninguna respuesta. Nos dicen que no hay dinero, que esperemos. Nosotros no podemos esperar. Está en riesgo la circulación y la operación de los trenes. Todos los usuarios”, afirmó.

“El problema está en el gobierno central. El gobierno está pendiente, consciente de lo que nosotros estamos solicitando. No es queja, pero desde que tomó protesta, nunca he tenido una plática con la jefa del Gobierno”, dijo Espino.

Lee también ¿Dónde te puedes vacunar contra el sarampión en la CDMX?

El líder sindical añadió que se requieren 6 mil millones de pesos más para la compra de herramientas para el mantenimiento de trenes y de instalaciones fijas.

Señaló que los más de 20 mil millones de pesos que anunció el Gobierno de la Ciudad este año para el Metro es un “presupuesto engañoso”, ya que están comprometidos y solamente sobran 600 millones para la operatividad del sistema.

Además de que los mil 500 millones de pesos anunciados el 3 de febrero se destinarán para la Línea 2 y son recursos del orden federal y no de la administración local.

Lee también Brugada supervisa rehabilitación del embarcadero de Cuemanco; invierten 89 mdp rumbo al Mundial

Espino señaló que todas las líneas se encuentran con problemáticas, incluyendo la 1, que fue rehabilitada en su totalidad.

“Tenemos problemas en la Línea 1, todavía no lo hemos podido poner a punto. Estamos trabajando intensamente con las empresas externas para llevarlo a cabo”.

Dijo que los 395 trenes requieren mantenimiento mayor, de los cuales 93 están parados porque no cuentan con refacciones.