Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) reportaron esta mañana retrasos y tiempos de espera prolongados en las líneas B, 7, 12, 3, 2 9 y 1. A través de redes sociales, los pasajeros compartieron su malestar ante la lentitud de los trenes y la falta de información sobre las causas de los retrasos.

Usuarios de la línea B reportaron retrasos en la circulación de los trenes y lentitud en el servicio durante la mañana: "Buenos días metro la línea B dirección Ciudad Azteca, ¿por qué está tan lenta? Ojalá hagan algo para movilizar los trenes, gracias" y "¿Podrán informar qué pasa en la línea B? No pasa. Avisen para tomar otras alternativas, por favor".

El STC respondió: "Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea B."

En la línea 7, los pasajeros reportaron que presentó también tiempos de espera prolongados y lentitud en la salida de trenes: "Buenos días, línea 7 lenta, ya tardo en Tacubaya dirección El Rosario, ¿algún motivo?" y "Línea 7 está muy atrasada y eso que apenas son las 6am. Ya se ve el atraso dirección al Rosario."

El Metro informó: "Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 7."

Línea 12 registró aglomeraciones y retrasos que dificultaron el flujo de pasajeros; algunos comentarios de usuarios fueron: "Ya nos dejaron parados en línea 12, ¿y el servicio?" y "Línea 12 terminal Tláhuac con mucha gente, agilicen las unidades. Tardan demasiado en salir y ocasionan aglomeraciones."

Línea 3 tuvo detenciones prolongadas y saturación en estaciones, los usuarios indicaron: "Línea 3 totalmente detenida dirección Indios Verdes, estación Tlatelolco, más de 10 minutos detenidos y no avanza" y "Buen día, en Indios Verdes ya está lleno 1 tren, el andén está lleno y no agilizan la salida de trenes."

Línea 2 reportó tiempos lentos y retrasos que generaron molestias entre los pasajeros: "Hola, Línea 2 va muy lenta dirección 4 Caminos" y "¿Por qué hacen que tarde tanto Línea 2? ¿Es para que se haga caos? Porque están diciendo que afluencia moderada, pero los trenes parados generan lo contrario… entonces deben querer que se junte la gente y vaya todo a reventar."

En la línea 9 los usuarios expresaron que tuvo retrasos intermitentes y problemas en el arranque de trenes: "¿Qué onda con la Línea 9? Llevamos parados buen rato en Lázaro Cárdenas" y "¿Qué pasa con el tren dirección Tacubaya línea 9? Que hace eso en varias estaciones al arrancar, en algunas se alcanza a percibir un chispazo."

Línea 1 presentó detenciones prolongadas y lentitud en el servicio: "¿Qué pasa en la Línea 1? Para avanzar 3 estaciones 10 minutos y ahora se queda detenida en Balderas."

