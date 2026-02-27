Más Información

Mérida, Yucatán.- Este viernes se registró una LP en la obra de construcción de un supermercado en la colonia Xcumpich, en el norte de , lo que obligó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a cerrar la circulación vehicular sobre la transitada calle 60.

Los primeros reportes indican que maquinaria pesada perforó accidentalmente un ducto, lo que generó una rápida movilización de policías, bomberos y personal de Protección Civil para atender la emergencia y evitar riesgos a la población.

La movilización de Protección Civil provoca tráfico en la calle 60 de la colonia Xcumpich. Foto: Especial.
Como parte del protocolo, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) implementó un cierre vial en la zona, ocasionando tráfico y desvíos hacia colonias cercanas.

Alrededor de las 10 de la mañana, la fuga fue controlada y la vialidad reabierta minutos después.

El director estatal de Protección Civil, Hernán Hernández, informó que como medida preventiva, se evacuó a más de 50 empleados del lugar, sin que se reportaran personas lesionadas.

Señaló que, tras el control de la fuga de gas, un equipo de ingenieros del área de mantenimiento de la empresa arribaron para la reparación de la línea afectada.

SSP implementó un cierre vial en la zona. Foto: Especial.
