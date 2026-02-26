Cuernavaca, Mor.- Familiares y compañeros de la estudiante universitaria Kimberly tomaron las calles de Cuernavaca para reclamar al gobierno estatal y a la Fiscalía General del Estado, acciones concretas que ayuden a localizar a la joven de 18 años de edad, desaparecida desde el viernes pasado.

Kimberly fue vista por última vez la mañana del pasado viernes 20, cuando abordó un microbús de la Ruta 1 sobre la avenida Morelos con dirección a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), sin embargo, a las 7:30 horas su familia perdió todo contacto, relató su tío, Ernesto Rivera. La joven vestía short negro, playera y tenis blancos.

Luego de un día de búsqueda particular su familia presentó la denuncia por desaparición ante la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, pero según el tío la información oficial ha sido escasa, pese a que dos personas cercanas ya rindieron declaración.

Por esa incertidumbre, familiares, amigos y compañeros de Kimberly de la Facultad de Contaduría de la UAEM protestaron en la explanada de Plaza de Armas en Cuernavaca, y posteriormente marcharon hasta el Centro de Justicia para las Mujeres, donde reclamaron acciones de búsqueda inmediatas.

Manifestantes exigen a la Fiscalía acciones concretas para la localización de la estudiante. Foto: Especial

Los manifestantes interceptaron al secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, quien afirmó que mantiene comunicación con el fiscal general, Fernando Blumenkron Escobar, para dar con el paradero de la joven.

Más tarde, La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que mantiene el protocolo de búsqueda para localizar a Kimberly Joselin Ramos Beltrán desde el pasado 21 de febrero de 2026, día en que sus familiares acudieron a la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas a iniciar la denuncia correspondiente.

El fiscal general Fernando Blumenkron afirmó que desde esa fecha se han efectuado diversos actos de investigación y han sostenido reuniones con familiares y personas cercanas al entorno de la víctima.

