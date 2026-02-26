Tuxtla Gutiérrez, Chis.- Docentes de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, (SNTE), marcharon este jueves en Tuxtla Gutiérrez e iniciaron un paro estatal de actividades de 48 horas para exigir que se reanude la mesa nacional de negociaciones con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Isael González Vázquez, dirigente de la Sección 7, adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), afirmó que las demandas principales del gremio son la abrogación de la reforma educativa y de ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Ambas, subrayó, se encuentran intactas y no tienen señal de solución, porque la mesa nacional que se tenía con Sheinbaum se interrumpió hace poco más de un año y no se ven señales de reanudación.

Los maestros, señaló el dirigente sindical, determinaron realizar manifestaciones de 48 horas, que inició con la marcha, un mitin y un plantón en esta ciudad, y asimismo, la asamblea estatal del magisterio resolverá en las próximas horas el plan de acción para el viernes.

Ocurre , agregó, que los educadores de la Sección 7 acordaron una mesa con la presidenta Sheinbaum que se interrumpió, aunque ella ratificó la minuta que suscribió el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. " A un año sólo lo ha hecho de forma verbal, no la ha firmado”, cuestionó.

González Vázquez argumentó que se requiere la mesa tripartita porque en Chiapas se tiene un rezago en la creación de plazas, y hoy se necesitan casi 10 mil en todos los niveles.

Nada más en educación indígena se requieren 5 mil 800 plazas que deben crearse con presupuesto federal. Y, asimismo, los otros niveles atraviesan muchas necesidades.

Limitaciones y falta de plazas

Como resultado de esa carencia, consideró, se están cubriendo los grupos con maestros interinos con recursos especiales, a través de un salario bajo, que no ha podido mejorar el gobierno estatal.

En cambio, precisó, con la creación de plazas, los docentes tendrían seguridad social y demás prestaciones con el desempeño de lo mismo, porque aún con un salario raquítico trabajan lo mismo que los otros maestros.

La presidenta Sheinbaum, recordó el líder, durante una visita que de inauguración del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en esta ciudad, se comprometió a resolver la deuda con los trabajadores de la Sección 7, que asciende a 485 millones de pesos, de una ficha que se entregó hace un año, y que actualmente debe rebasar los 500 millones de pesos.

Son bonos para docentes jubilados que se deben de 2018 a 2023, aunque del lunes al miércoles de esta semana se estuvo pagando el bono a jubilados de dos años: 2024 y 2025, pero no es el adeudo total, sino sólo una parcialidad. El compromiso fue que todo se pagaría antes de terminar 2025.

El dirigente de la Sección puntualizó la comisión y la subcomisión mixta en Chiapas procede y se emitieron las convocatorias para las cadenas de cambio, ascensos, permutas, aumento de horas,no se reflejan aún en el talón de cheques los movimientos realizados en julio y agosto del año pasado.

