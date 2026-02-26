Más Información

Tizimín, Yucatán.- Fuerzas federales y estatales realizaron este jueves un cateo en un predio de la colonia Santo Domingo, en , el cual está señalado como punto de .

El operativo inició las primeras horas de hoy, en el que participaron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los cuales arribaron a una vivienda, ubicada en la , de la citada colonia.

El fuerte movimiento de unidades oficiales y elementos fuertemente armados generó inquietud entre los habitantes.

Información preliminar señala que el objetivo del operativo era desarticular un supuesto centro de distribución de sustancias ilícitas que operaba en el sector.

Las autoridades ingresaron al inmueble para realizar diligencias de búsqueda y aseguramiento, mientras el perímetro fue acordonado para impedir el paso de civiles.

El despliegue coincidió con el horario en que padres de familia llevaban a sus hijos a escuelas cercanas, lo que incrementó el asombro y la tensión en la zona.

Hasta el momento, las autoridades mantienen hermetismo respecto al número de personas detenidas o al tipo y cantidad de droga asegurada.

