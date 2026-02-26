Más Información

Culiacán, Sin.- Agentes de investigación detuvieron a Jorge “N” de 32 años de edad y Jesús “N” de 28, presuntos responsables del en local comercial, cometido mediante el uso de arma de fuego y se indaga sobre su probable participación de al menos 15 atracos más a establecimientos comerciales

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que la Unidad Especializada en Aprehensiones detuvo a estas dos personas del sexo masculino, por su probable participación a un establecimiento ubicado en el sector habitacional de la Conquista, en la capital del estado.

Según las investigaciones abiertas, dos personas del sexo masculino, el pasado día 8 de febrero del 2026, arribaron a un negocio a bordo de una motocicleta; presuntamente una de ellas permaneció en el exterior vigilando, mientras la otra ingreso al negocio ya sus victimas a las que despojo de dinero.

Uno de los detenidos por robo en Sinaloa (26/02/2026). Foto: Especial

En las indagatorias abiertas, la Unidad de Delitos Patrimoniales, logró obtener las contra Jorge “N” y Jesús “N”, como presuntos responsables del delito cometido con arma de fuego y por dos personas.

Como parte de las investigaciones en curso, se indaga sobre la probable participación de Jorge “N” y Jesús “N”, sobre su probable participación en al menos 15 robos más, en distintos puntos de la capital del estado, entre los negocios afectados, se encuentran farmacias, tiendas de conveniencia, abarrotes y panaderías.

