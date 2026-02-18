Tizimín, Yucatán.- Un interno del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ebtún se fugó la tarde de ayer, lo que provocó la activación inmediata de un operativo de seguridad en la región oriente del estado.

El reo, identificado con las iniciales M.C.M., quien se encontraba privado de su libertad desde el 2019 por el delito de violencia familiar, logró evadir la vigilancia y brincó una de las bardas perimetrales del penal.

Tras confirmarse la evasión, autoridades estatales y federales implementaron un protocolo de búsqueda y reforzaron la vigilancia en carreteras, accesos y puntos estratégicos de municipios cercanos, con el objetivo de evitar que el fugitivo abandonara la zona.

Lee también Fiscalía de Sinaloa investiga ataque a residencia del líder del Sindicato de Trabajadores de Culiacán; sicarios viajaban en dos vehículos

Después de varias horas de operativo, el sujeto fue ubicado y detenido en el municipio de Tizimín, donde fue asegurado y puesto nuevamente a disposición de las autoridades correspondientes.

Las instancias competentes iniciaron las investigaciones para esclarecer cómo se concretó la fuga y determinar posibles responsabilidades al interior del centro penitenciario.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/cr