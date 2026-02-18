Más Información

Tizimín, Yucatán.- Un interno del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ebtún se fugó la tarde de ayer, lo que provocó la activación inmediata de un en la región oriente del estado.

El reo, identificado con las iniciales M.C.M., quien se encontraba privado de su libertad desde el 2019 por el delito de violencia familiar, logró evadir la vigilancia y brincó una de las bardas perimetrales del penal.

Tras confirmarse la evasión, y federales implementaron un protocolo de búsqueda y reforzaron la vigilancia en carreteras, accesos y puntos estratégicos de municipios cercanos, con el objetivo de evitar que el fugitivo abandonara la zona.

Después de varias horas de operativo, el sujeto fue ubicado y detenido en el municipio de Tizimín, donde fue asegurado y puesto nuevamente a disposición de las autoridades correspondientes.

Las instancias competentes iniciaron las investigaciones para esclarecer cómo se concretó la fuga y determinar posibles responsabilidades al interior del centro penitenciario.

