El Cuyo, Yucatán.- Momentos de tensión se vivieron en este puerto de El Cuyo, luego de que , al puro estilo del crimen organizado, irrumpieron en un domicilio donde se encontraba una mujer y su hijo menor de edad, a quienes apuntaron y amenazaron con un arma de fuego.

La afectada, de nombre Patricia P., identificó a estos sujetos como Juan Carlos C., Emir (Pope), Jimmy y Eduardo C., al parecer vecinos de Tizimín, quienes acuden de manera frecuente a este puerto.

Señaló que los tres ingresaron a su predio y desde la puerta de su vivienda uno de ellos le apuntó a ella y a su hijo con un arma, tras para luego retirarse del lugar.

La mujer, visiblemente afectada, indicó que su hijo quedó severamente afectado emocionalmente, pues presentó crisis de ansiedad.

Manifestó que una hora más tarde, los tres sujetos regresaron para ofrecer disculpas, ya que se habían equivocado de vivienda y de persona a la que debían amenazar.

Ante los hechos, exigió a las autoridades que investiguen los hechos y se deslinden responsabilidades, mencionando que una disculpa no repara el daño psicológico ocasionado a su hijo.

Vecinos que acudieron en apoyo de la familia manifestaron su preocupación ante lo que consideran un incremento en hechos de .

Pidieron a las autoridades municipales de Tizimín y del Gobierno del Estado intervengan y refuercen la seguridad, al advertir que este tipo de actos no pueden quedar impunes.

