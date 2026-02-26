Ciudad Juárez. - Durante este jueves se dio a conocer que la Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra La Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, presentó hace unas horas el recurso de revisión en contra del amparo que llevó a la liberación de José Luis A. C., propietario del crematorio “Plenitud”.

De manera oficial se detalló que en fundamento en los artículos 81, 84, 86 y 88 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, el Agente del Ministerio Público encargado de la Causa Penal 3448/2025 interpuso en tiempo y forma el recurso de revisión en contra de la resolución dictada por el Juez Séptimo de Distrito en el estado de Chihuahua.

En dicha resolución se ampara y protege a José Luis A. C., en contra del auto de vinculación a proceso emitido por el Juez de Control conocedor de la Causa Penal.

Además, se detalló que se presentó una queja ante el Tribunal de Disciplina en contra del Juez Séptimo de Distrito en el estado de Chihuahua, Luis Eduardo Rivas Martínez, por actos derivados de la tramitación de Juicio de Amparo Indirecto 746/2025-III.

El dueño del crematorio fue liberado la tarde del viernes 15 de febrero luego de un amparo por supuestas inconsistencias en la carpeta de investigación que se integró al momento de integrarla.

