La Paz. - El exsubprocurador de Atención a Delitos de Alto Impacto en Baja California Sur, Bernardo Soriano Castro, viajaba con su hija menor de edad al momento del ataque armado en el que pidió la vida; sin embargo, la niña resultó ilesa, confirmaron autoridades estatales.

De acuerdo con la información oficial difundida este jueves, se corroboró que la menor se encuentra sana y a salvo, luego de que se desplazaba con él cuando fue agredido a balazos.

La Procuraduría de Justicia del estado (PGJE) indicó además que en el sitio fue asegurado el vehículo tipo Jeep Wrangler en el que se desplazaba, el cual presentaba múltiples impactos de arma de fuego.

También se localizaron casquillos percutidos 7.62 x 39 milímetros que fueron trasladados a los laboratorios forenses para su análisis.

La necropsia de ley determinó como causa de muerte lesión multiorgánica producida por proyectil de arma de fuego.

La institución dijo que continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.

Con todo, hasta este mediodía la PGJE no ha reportado personas detenidas ni avances sobre posibles líneas de investigación.

Llaman a no normalizar violencia en BCS

Cámaras empresariales de Baja California Sur se pronunciaron tras el asesinato del exsubprocurador de Delitos de Alto Impacto, Bernardo Soriano Castro, exigieron a las autoridades una investigación transparente y pidieron no normalizar la violencia en la entidad.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) La Paz expresó su “profunda consternación” por el homicidio y manifestó solidaridad con la familia del exfuncionario.

En su posicionamiento, el organismo reiteró su rechazo a cualquier acto de violencia y subrayó que la seguridad, la certeza jurídica y la confianza en las instituciones “son pilares para la paz social y el desarrollo económico del estado”.

“Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que este caso sea investigado con total transparencia, diligencia y apego a derecho, y se deslinden responsabilidades”, expuso.

Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Baja California Sur lamentó el fallecimiento del exsubprocurador y calificó los hechos como “profundamente preocupantes y un agravio para la sociedad sudcaliforniana”

“La violencia no debe normalizarse ni quedar impune”, enfatizó al tiempo que pidió que se lleve a cabo una investigación que permita esclarecer plenamente lo ocurrido y garantizar la aplicación de la ley.

Ambas organizaciones coincidieron en señalar que el fortalecimiento del Estado de Derecho y la seguridad son condiciones indispensables para la estabilidad social y el desarrollo económico de la entidad.

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) también envió sus condolencias y recordó que Soriano Castro fue egresado de la institución, en los programas de licenciatura y posgrado. Asimismo, el Colectivo de Búsquedas por La Paz se sumó a la condena del asesinato, exigió investigación y envió pésame a familiares y colegas.

