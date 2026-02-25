Ciudad Juárez.- A raíz de la violencia que se registra en la región de Atascaderos, en el municipio de Guadalupe y Calvo en el estado de Chihuahua, un grupo de al menos 80 personas, fueron desplazadas y refugiadas en Hidalgo del Parral.

Durante este miércoles se informó de manera oficial, que las Bases de Operación Interinstitucional mantienen un despliegue operativo en la región de Atascaderos, con el objetivo de restablecer el orden y la paz.

A su vez, la Fiscalía de Distrito Zona Sur y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAVE), confirmó que se está atendiendo de manera integral a un grupo de 80 personas víctimas de desplazamiento interno, provenientes de la región de Atascaderos, en el municipio de Guadalupe y Calvo, que llegaron a la ciudad de Parral

Lee también Exalcalde de Progreso incurrió en daño patrimonial por más de 3mdp, señala Auditoría Superior de Yucatán; detecta nóminas “fantasmas”

Bases de Operación Interinstitucional mantienen un despliegue operativo en la región de Atascaderos (25/02/2026). Foto: Especial

Desde ayer por la noche, Personal de la CEAVE estableció acercamiento inmediato con las familias afectadas, a fin de proporcionar ayuda humanitaria consistente en alimentos, bebidas y medicamentos, garantizando la atención prioritaria a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con alguna condición de vulnerabilidad.

De manera paralela, la Fiscalía de Distrito Zona Sur asignó Agentes del Ministerio Público para brindar atención directa a quienes deseen interponer la denuncia correspondiente o requieran asesoría jurídica, asegurando el acceso a la justicia y el acompañamiento institucional necesario.

Asimismo, autoridades de los tres órdenes de gobierno que integran las Bases de Operación Interinstitucional mantienen un despliegue operativo en la región de Atascaderos, con el objetivo de restablecer el orden y la paz, así como generar las condiciones necesarias para salvaguardar la seguridad de la población.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr