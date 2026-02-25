Mérida, Yucatán.- La Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) señaló que el exalcalde panista de Progreso, Julián Zacarías Curi, incurrió en daño patrimonial por más de 3 millones de pesos, en los últimos meses de su segundo periodo al frente de la Comuna.

La dependencia señaló que las irregularidades detectadas se encuentran nóminas “fantasmas”, la compra de refacciones para vehículos, adquisición de materiales de construcción y la entrega de supuestas ayudas sociales, pero sin presentar las evidencias de los gastos.

Se realizaron pagos por 2 millones de pesos, por concepto de nómina y transferencia a una empresa recolectora de basura, sin que existan los recibos por estos conceptos.

También, la ASEY encontró pagos por 530 mil pesos por concepto de refacciones y accesorios para unidades de transporte, por el cual el Ayuntamiento encabezado por Zacarías Curi no presentó documentos justificantes, como el pedido o contrato con el proveedor.

Asimismo, se descubrieron erogaciones por más de 319 mil pesos por concepto de materiales y artículos de construcción, sin embargo, la Comuna progreseña no proporcionó documentos que avalen el pedido o contrato con el proveedor en el que se especifique el concepto, objeto, vigencia, importe total, fecha y condiciones de pago y el destino de los materiales.

Finalmente, al ASEY indicó que hay pagos por 507 mil pesos, supuestamente destinados a ayudas sociales, pero los funcionarios municipales no presentaron la solicitud de los apoyos, recibos oficiales de la Tesorería, que indique los nombres de las personas que recibieron los recursos, las fechas y las cantidades otorgadas.

Hay que señalar que, en octubre del 2025, la mayoría morenistas del Congreso del Estado, acusó a Zacarías Curi de enriquecimiento ilícito, de crear negocios familiares disfrazados de actos legales, y por estar involucrado en huachicol, ya que en septiembre de ese año las autoridades federales realizaron un operativo en un predio propiedad del exfuncionario, donde decomisaron más de 180 mil litros de combustible.

Por ello, se interpuso una denuncia contra el exalcalde ante la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) por presunto uso indebido de recursos públicos.

