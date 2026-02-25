El jefe de Departamento de Servicios Generales de la Casa Hogar “Patos”, albergue para personas migrantes del DIF Estatal Oaxaca, identificado como E. J. B. Z., fue detenido por la Fiscalía General por su probable responsabilidad de la muerte de dos niñas originarias de Haití y cuyos cuerpos fueron encontrados en una fosa séptica.

Con él, son tres los servidores públicos que se encuentran a disposición de la Fiscalía de Oaxaca por la muerte de dos menores, y que ocurre en un contexto en el que funcionarios del DIF han sido señalados de cometer abusos, violencia y explotación laboral infantil contra niños, niñas y adolescentes, que se encuentran en los albergues de esta dependencia del gobierno del estado.

“Esta detención se llevó a cabo gracias a los resultados periciales y ministeriales obtenidos el día de ayer así mismo de la aportación de datos suficientes otorgados en la declaración de las personas presentadas y declaradas para establecer hasta este momento los tramos de responsabilidad en el caso”, señaló en un comunicado.

E informó que se realizan las labores especializadas en justicia para niñas, niños y adolescentes para permitir que las víctimas directas e indirectas tengan pleno acceso a los mecanismos de justicia establecidos en el Código Penal vigente del Estado de Oaxaca.

Además, aseguró que se brinda atención integral a la familia de las víctimas con asistencia médica y psicológica, así como apoyo por parte de Migración para facilitar las necesidades de traslado de otros familiares para la cohesión del núcleo familiar.

“Mientras los trabajos periciales avanzan para establecer científicamente la forma en que sucedieron los hechos que dieron pie al incidente que se registró la mañana del pasado 24 de febrero, en que perdieron la vida dos niñas (hermanas) de origen haitiano quienes estaban albergadas en este espacio, junto con su familia”, sostuvo la Fiscalía.

