Un incendio en el relleno sanitario del municipio poblano de San José Chiapa, obligó a las autoridades de Tlaxcala a declarar una contingencia ambiental para tres de sus municipios.

La conflagración inició este martes en el municipio de San José Chiapa, ubicado en los límites con el municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala y cerca del trazo de la autopista Xalapa-Puebla.

Las llamas y la quema de toneladas de basura ha generado una nube de humo que llegó a los municipios tlaxcaltecas de Huamantla, Cuapiaxtla y El Carmen Tequexquitla y comunidades colindantes con Grajales, Puebla.

Incendio en relleno sanitario en Puebla (25/02/2026). Foto: Especial

Lee también Migrantes que permanecen en EU pueden obtener documentos mexicanos por más de 75 mil pesos; "ofertas" llegan por WhatsApp

Ante ello, la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Tlaxcala advirtió que la calidad del aire se determina “extremadamente mala”, lo que representa un riesgo alto para la ciudadanía, por lo que declaró la contingencia ambiental para tres de sus municipios.

Y ordenó la suspensión de todas las actividades, eventos, concentraciones y espectáculos masivos en los municipios afectados de manera indefinida hasta nuevo aviso.

Además, ante la gran cantidad de humo generado, pidió a los habitantes de esos municipios proteger ojos, nariz y boca con un cubre bocas o trapo húmedo si se tiene la necesidad de salir

Así como cerrar puertas y ventanas, tapar tinacos y contenedores de agua para que no se contaminen, así como poner trapos húmedos en las rendijas de puertas; evitar acercarse al área del incendio; utilizar cubre bocas; no realizar actividades físicas al aire libre; y proteger los ojos con gafas o lentes.

Bomberos atendieron incendio en relleno sanitario de Puebla (25/02/2026). Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr