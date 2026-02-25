Más Información

Reforma electoral: oposición reafirma su postura en contra; Ramírez Cuellar lamenta que Sheinbaum no integró erradicación del fuero

Reforma electoral: oposición reafirma su postura en contra; Ramírez Cuellar lamenta que Sheinbaum no integró erradicación del fuero

Ataque de Cuba deja cuatro muertos en lancha de Florida; fiscalía dice que los "comunistas rendirán cuentas"

Ataque de Cuba deja cuatro muertos en lancha de Florida; fiscalía dice que los "comunistas rendirán cuentas"

EU habilita línea de asistencia para ciudadanos en México tras violencia por caída de "El Mencho"; "sigue firme" compromiso para protegerlos

EU habilita línea de asistencia para ciudadanos en México tras violencia por caída de "El Mencho"; "sigue firme" compromiso para protegerlos

García Harfuch sale de Palacio Nacional y se toma fotos con ciudadanos; hoy es su cumpleaños

García Harfuch sale de Palacio Nacional y se toma fotos con ciudadanos; hoy es su cumpleaños

Reclaman cuerpo de "El Mencho"; abogado de familiares presenta solicitud para entrega de restos mortales del capo

Reclaman cuerpo de "El Mencho"; abogado de familiares presenta solicitud para entrega de restos mortales del capo

Brozo y Loret visitan el “refugio” de Marx Arriaga tras caída de “El Mencho” y lanzan duro mensaje; “se acabaron los abrazos”

Brozo y Loret visitan el “refugio” de Marx Arriaga tras caída de “El Mencho” y lanzan duro mensaje; “se acabaron los abrazos”

Un en el relleno sanitario del municipio poblano de San José Chiapa, obligó a las autoridades de Tlaxcala a declarar una para tres de sus municipios.

La conflagración inició este martes en el municipio de San José Chiapa, ubicado en los límites con el municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala y cerca del trazo de la autopista Xalapa-Puebla.

Las llamas y la quema de toneladas de basura ha generado una nube de humo que llegó a los municipios tlaxcaltecas de Huamantla, Cuapiaxtla y El Carmen Tequexquitla y comunidades colindantes con Grajales, Puebla.

Incendio en relleno sanitario en Puebla (25/02/2026). Foto: Especial
Incendio en relleno sanitario en Puebla (25/02/2026). Foto: Especial

Lee también

Ante ello, la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Tlaxcala advirtió que la se determina “extremadamente mala”, lo que representa un riesgo alto para la ciudadanía, por lo que declaró la contingencia ambiental para tres de sus municipios.

Y ordenó la suspensión de todas las actividades, eventos, concentraciones y espectáculos masivos en los municipios afectados de manera indefinida hasta nuevo aviso.

Además, ante la gran cantidad de humo generado, pidió a los habitantes de esos municipios proteger ojos, nariz y boca con un cubre bocas o trapo húmedo si se tiene la necesidad de salir

Así como cerrar puertas y ventanas, tapar tinacos y contenedores de agua para que no se contaminen, así como poner trapos húmedos en las rendijas de puertas; evitar acercarse al área del incendio; utilizar cubre bocas; no realizar actividades físicas al aire libre; y proteger los ojos con gafas o lentes.

Bomberos atendieron incendio en relleno sanitario de Puebla (25/02/2026). Foto: Especial
Bomberos atendieron incendio en relleno sanitario de Puebla (25/02/2026). Foto: Especial
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]