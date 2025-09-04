Oaxaca.- Oaxaca se suma a los estados de Chiapas, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas en contar con la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en México, un fenómeno que golpea particularmente a los pueblos originarios.

Con 32 votos a favor, el Congreso Local de Oaxaca aprobó en lo general y particular el Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en el Estado. Este decreto cuenta con 11 capítulos, 84 artículos y su aplicación corresponderá a las autoridades del Estado y Municipios.

Esta ley destaca en su artículo 80 que cualquier persona que, sin fundamento legal, expulse de manera arbitraria a individuos o familias de sus lugares de origen o residencia mediante violencia, amenazas o abuso de poder, enfrentará de 10 a 18 años de prisión y una multa que va de mil a 2 mil o más, de acuerdo a la acción.

Las penas se agravan hasta una tercera parte del máximo cuando el delito sea cometido por servidores públicos, se usen armas de fuego o existan amenazas o delitos contra el derecho al desarrollo psicosexual de mujeres desplazadas.

Lee también Suspenden clases en Navolato, Sinaloa por violencia; reportan enfrentamientos armados entre grupos rivales

Además, se creará el Registro de Personas en situación de Desplazamiento Forzado Interno, el cual estará a cargo de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos, para recopilar información personal, fidedigna y actualizada de las víctimas, para enseguida facilitar las acciones de asistencia humanitaria, atención y soluciones duraderas.

Esta ley permite generar acciones que ayuden a prevenir, atender y reparar los daños a las personas y familias víctimas de la violencia que les obliga a huir de sus hogares y pueblos.

La Ley fue aprobada luego de un proceso de Consulta Previa, Libre e Informada, a comunidades de pueblos originarios y afromexicanas con víctimas de este fenómeno. De acuerdo a organizaciones civiles en México suman más de 390 mil personas que se encuentran desplazadas, Oaxaca es unos de los estados con mayor número de personas en esta situación de violencia y vulnerabilidad.

“Está Ley es el resultado de una lucha desde abajo”

Ante la aprobación de la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en Oaxaca, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) que acompaña a familias desplazadas de Tierra Blanca Copala, indicaron que es el resultado de una lucha de las familias que han sido víctimas de este fenómeno.

“No es un regalo de arriba, es fruto de las luchas de abajo. Es la voz y el paso firme de los pueblos, la rebeldía de las comunidades, la dignidad de las víctimas y el acompañamiento de organizaciones sociales y de derechos humanos. Esta ley nace de los plantones, de las marchas, de las tomas de calles y plazas donde el pueblo triqui organizado hace escuchar su palabra. Nada se nos da, todo lo ganamos luchando”.

Enfatizaron que los pueblos originarios siguen siendo despojados y perseguidos por la defensa de sus hogares y territorios. Solo entre las comunidades de San Miguel Copala, San Juan Copala y Tierra Blanca Copala suman 3 mil víctimas de desplazamiento forzado interno.

“Nos arrancan de nuestras casas, de nuestras tierras, de nuestros muertos y de nuestras fiestas. Y, sin embargo, aquí estamos. Esta ley es nuestra palabra, es fruto de la lucha colectiva y es un instrumento para que ningún pueblo de Oaxaca vuelva a ser desplazado”, manifestaron.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL