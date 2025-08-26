Tlaxiaco.— Tras hechos violentos registrados en las últimas semanas en la región de la Mixteca oaxaqueña, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) informó que son ya 214 las familias desplazadas de la comunidad de Buenavista, del municipio de Santiago Yosondúa.

El organismo de derechos humanos solicitó a la Secretaría de Gobierno de Oaxaca (Sego) generar mesas de diálogo que permitan atender de forma integral el conflicto, desde las atenciones de salud, así como el acceso a la justicia.

La violencia en esta región es por la disputa que sostienen los municipios de Santiago Yosondúa y Santa María Yolotepec por mil 600 hectáreas desde hace más de 10 años.

El conflicto se agudizó el pasado 19 de agosto, cuando hombres armados incendiaron casas y desplazaron a las familias de la comunidad de Buenavista; la DDHPO determinó que se trata de una violación a derechos humanos.

La defensoría señaló que suman unas 214 personas víctimas de desplazamiento forzado interno y solicitó el levantamiento de un censo de las personas afectadas, para que se les tenga que proveer un espacio de alojamiento temporal, acceso a los servicios de salud, educativos, jurídicos y laborales.

Asimismo, pidió al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) garantizar el derecho a la educación a niños, niñas y adolescentes que fueron desplazados a causa del conflicto, mientras se generen las condiciones de retorno a su lugar de origen.

También requirió a la directora del Sistema DIF Oaxaca implementar programas emergentes para la atención de familias que están en situación de desplazamiento.

En tanto, la fiscalía de Oaxaca debe investigar los delitos que se han cometido en el transcurso de la violencia en esta zona.

Finalmente, la DDHPO instó a las autoridades municipales de Santiago Yosondúa y Santa María Yolotepec a que lleven a cabo acciones que permitan dar solución a los hechos de violencia generados en la comunidad de Buenavista.

Mientras tanto, las familias afectadas se encuentran refugiadas en la comunidad de Cabecera de Cañada, en espera de acciones y condiciones de seguras para retornar a su comunidad de origen.

En días pasados, la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos de Oaxaca informó que entregó víveres y botiquines de emergencia a las familias en situación de desplazamiento forzado.