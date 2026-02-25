Cuernavaca, Mor.- Al cierre de enero de 2026, la tesorería municipal de Cuernavaca reportó ingresos por 456.7 millones de pesos contra un egreso de apenas 93.4 millones. Este diferendo entre lo que entra y lo que se gasta es resultado de una confianza ciudadana sin precedentes, manifestada en el pago masivo y anticipado del impuesto predial, dijo el alcalde José Luis Urióstregui Salgado.

El edil confirmó que la disciplina fiscal ha dado frutos importantes porque en el ejercicio 2025 Cuernavaca cerró con cuentas claras y un superávit de 62.9 millones de pesos de recursos propios. Este excedente financiero, dijo, derivado estrictamente de la recaudación local (recursos fiscales), funciona como un blindaje de estabilidad que permite al Ayuntamiento planificar obras estratégicas sin depender de deuda o rescates externos.

El alcalde sostuvo que las cifras anuales presentadas por el tesorero Javier Arozarena Salazar dan testimonio de rigor administrativo porque de los dos mil 547 millones captados en 2025, el municipio logró una eficiencia tal que generó un margen de maniobra neto de casi 63 millones de pesos adicionales. Este incremento del 13% en los ingresos propios posiciona a Cuernavaca en una situación de ventaja competitiva para transformar estos recursos en mejores servicios y atención directa a la población, afirmó.

Uióstegui consideró que la disciplina financiera se convirtió en un excedente real y garantiza que cada peso recaudado regrese a las calles en forma de infraestructura y desarrollo.

