El Organismo Público Local Electoral de Veracruz inició la recolección y posterior destrucción de la mayoría de los paquetes electorales de la elección municipal pasada, cuando se eligieron a las autoridades de los 212 Ayuntamientos.

Conforme a lo establecido en la ley, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE Veracruz) aprobó el acuerdo de la destrucción de la documentación electoral utilizada y sobrante del Proceso Electoral Local Ordinario 2024-2025.

Se trata de 10 mil 525 paquetes electorales de 210 municipios que contienen boletas válidas, boletas nulas y documentación sobrante generada por los consejos municipales, los que una vez encostalados, se procederá a su destrucción por medio de una empresa que determine el OPLE Veracruz.

Funcionarios electorales del MC y PVEM supervisan la actividad. Foto: Especial.

Quedaron excluidos los paquetes electorales de los municipios de Papantla y Poza Rica, cuyos resultados electorales fueron impugnados y actualmente se encuentran en investigación ministerial.

La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral llevó a cabo la apertura de paquetes, extracción de la documentación electoral y encostalado de la misma, esto tras la conclusión de la cadena impugnativa.

Se estima que las actividades que iniciaron el día de hoy, concluyan aproximadamente en un mes, para que en el mes de abril se proceda a su destrucción total.

Con el objetivo de supervisar la actividad, los funcionarios electorales, pero también las representaciones del Partido Verde Ecologista de México y de Movimiento Ciudadano, Carlos Daniel Bueno Montaño y José Alberto Blix Portilla, respectivamente.

Quedaron excluidos de la destrucción los paquetes electorales de los municipios de Papantla y Poza Rica. Foto: Especial.

