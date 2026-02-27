Pachuca.- Al menos tres vehículos fueron robados por un grupo de sujetos armados en un lote de automóviles ubicado en la colonia San Lorenzo, en el municipio de Tula, lo que derivó en una persecución policiaca sobre la carretera Tula–Tepeji del Río, en Hidalgo.

De acuerdo con reportes de Seguridad Pública, hombres armados ingresaron al establecimiento, y tras someter al personal y sustrajeron tres vehículos, para posteriormente emprender la huida.

Los hechos fueron reportados a las autoridades, por lo que elementos de seguridad estatal, federal y municipal implementaron un operativo de búsqueda que derivó en una persecución. Al llegar a la zona de acceso al club Amanalli los presuntos responsables, al verse superados, abandonaron dos vehículos.

Posteriormente intentaron huir a pie; sin embargo, fueron asegurados por los elementos policiacos. En el lugar se recuperaron una camioneta y dos automóviles, además de que se logró la detención de dos sujetos.

Cabe señalar que el operativo generó temor entre la población de la zona y provocó el cierre momentáneo de la carretera, a fin de permitir las labores de los cuerpos de seguridad.

