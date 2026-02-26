Culiacán. - Las autoridades de seguridad revelaron que sobre los hechos registrados en el fraccionamiento Los Ángeles, personas armadas despojaron un vehículo tipo Suzuki Jimmy, color azul, con un niño a bordo, al cual se lo llevaron los delincuentes, por lo que se desplegó un operativo que permitió rescatarlo.

Dio a conocer que el despojo de la unidad se registró cerca de un colegio particular ubicado por el boulevard Tamazula, personas armadas que viajaban en un vehículo persiguieron a una persona, la cual ingreso en el colegio en busca de refugio, lo que originó una fuerte movilización de los cuerpos de seguridad y de la Guardia Nacional.

Los elementos federales realizaron una inspección en todo el plantel sin encontrar indicios de la persona que era perseguida ni de las personas armadas, las cuales lograron huir del lugar.

Sin dar mayores detalles del lugar donde fue encontrado el niño que viajaba en la unidad que fue robada con lujo de violencia, solo se informó que el menor ya fue entregado a su familia sano y salvo, pero se mantiene la búsqueda de los roba carros.

Atacan vivienda con artefacto explosivo

Sobre la calle Alfonso Peregrina, muy cerca de una escuela primaria de la colonia las Cucas, en la parte norte de la capital del estado, personas desconocidas lanzaron un artefacto explosivo contra una vivienda, la cual presentó daños en la puerta de acceso y ventanas, sin que se registraran personas lesionadas.

La fuerza de la explosión lanzó a varios metros de distancia trozos de la puerta y del marco sin que hubiera personas lesionadas por estos hechos, en los que personal de la Fiscalía General del Estado inició las primeras indagaciones del hecho.

