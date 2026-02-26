Pachuca.- Tras la denuncia por presunto maltrato infantil al interior del jardín de niños “Rosaura Zapata” ubicado en el fraccionamiento Villa Magna, en el municipio de Tizayuca, Hidalgo, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer la separación de la docente señalada por estos hechos.

La dependencia, encabezada por Natividad Castrejón, confirmó que, luego de la denuncia presentada por padres de familia sobre el incidente registrado el pasado 20 de febrero, en que padres de familia señalaron que una maestra de primer año habría encerrado y amarrado a las butacas a infantes de tres años como medida disciplinaria, se determinó retirarla de sus funciones.

A través de redes sociales circula un video en el que una madre de familia encara a la profesora tras enterarse de que los menores de primer año de preescolar presuntamente fueron sometidos a diversas agresiones. Al tener conocimiento de la situación, se decidió separar a la docente como medida preventiva y bajo el principio del interés superior de la niñez.

La dependencia informó que esta medida permanecerá vigente hasta que concluyan las investigaciones y se determine la responsabilidad correspondiente.

La institución reiteró que no se tolerará, en ninguna circunstancia, ningún tipo de violencia dentro de los espacios educativos y que se actuará contra quien resulte responsable. Asimismo, precisó que estas acciones se realizan en apego a los protocolos establecidos.

Finalmente, subrayó que lo primordial es garantizar la seguridad, el bienestar y el respeto a los derechos de la comunidad educativa.

afcl/LL