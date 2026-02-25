Pachuca.— Una presunta agresión registrada en el jardín de niños Rosaura Zapata originó que al menos dos madres de familia acudieran al plantel y encararan a la profesora Carmen “N”, a la que acusan de haber lastimado a varios niños de tres años, a quienes presuntamente encerró y amarró en el aula.

De acuerdo con un video que circula en redes sociales, se observa cómo una mujer ingresa al plantel y enfrenta a la maestra, luego de enterarse de que, presuntamente, la docente había encerrado a los menores y a algunos de ellos los habría amarrado, como una medida de disciplina.

Según se dio a conocer, la escuela se encuentra en el fraccionamiento Villa Magna, en el municipio de Tizayuca, Hidalgo, donde la difusión del presunto maltrato físico contra infantes de primer año de preescolar, causó indignación entre la población que exigió una investigación sobre estos hechos.

Hasta el momento, la docente no ha emitido ningún señalamiento al respecto, y durante el material videográfico, se observa que esta no responde a las agresiones.

