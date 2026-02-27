El gobernador de Nuevo León (NL), Samuel Alejandro García recibió en el Palacio de Gobierno a los representantes de Países Bajos para confirmar que el estado está preparado para recibir la Copa del Mundo 2026.

“Estamos listos para pintar a Nuevo León de naranja, de tener un récord Guinness del mayor número de fans naranjas apoyando a Holanda, se van a sentir en casa”, expresó el Mandatario estatal.

Copa del Mundo 2026 NL. Foto: Gobierno de NL

En el encuentro, el Líder de Proyecto de la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB), Martin van Ginkel junto con el Embajador del Reino de los Países Bajos en México, André Driessen, constataron los detalles de la organización del Gobierno del Estado para que el Estadio de Los Rayados pueda recibir la disputa del cuarto partido de su selección.

“Ya estamos a 4 meses, 105 días para tener el Mundial más grande en la historia de FIFA aquí en Nuevo León, preparándonos y recibiendo, por supuesto a los países que van a estar por acá”, señaló Samuel García.

Copa del Mundo 2026 NL. Foto: Gobierno de NL

En el evento participaron tanto Secretarias de Economía y de Turismo por parte del gobierno así como el equipo de Marketing de la KNVB.

