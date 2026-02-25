Al asegurar que Nuevo León no esperará a que suceda una tragedia como los hechos de violencia registrados el pasado fin de semana en varios estados del país para activar al 100 por ciento a la policía, el gobernador Samuel García reforzó el blindaje del estado poniendo en marcha la estrategia “Presencia Total Carretera Nacional” y encabezar en el C5 la Mesa Única de Coordinación de Seguridad CMF 2026, sede Monterrey.

Previo al inicio de los partidos de repechaje clasificatorios para el Mundial de Futbol 2026 en la entidad, el mandatario dio el banderazo de salida a las unidades que participarán en este operativo en la zona sur de la ciudad y que próximamente se implementará en todas las carreteras que convergen a Nuevo León para blindar totalmente a la entidad.

“Los resultados son evidentes, los resultados están a la vista, reducción de 80 por ciento de homicidios. ¿Qué vamos a hacer ahora o qué arrancamos hoy?, pasamos de la Operación Muralla a la Operación Presencia Total los siguientes 4 meses. ¿Qué es esto?, todos los días no solo viernes y sábado, todos los días, no solo cuando haya un evento como el del domingo, todos los días presencia total y desdoble de patrullaje”, manifestó.

Foto: Emilio Vazquez / EL UNIVERSAL

“Lo que queremos es que todas las patrullas, todas las Black Mambas todas las blazers y todos los elementos a partir de hoy hasta terminar el Mundial, patrullaje, presencia total, máximo despliegue. Van a notar ustedes ciudadanos muchas más patrullas”, dijo.

Reiteró que el fortalecimiento de la vigilancia inicia en la Carretera Nacional, la más transitada del estado, para continuar en la Carretera a Saltillo, la Carretera a Reynosa, la Carretera a Laredo, la Gloria Colombia, que ya está en presencia total, y se hará lo mismo con la Monclova y con todas las carreteras de Nuevo León para que el estado este completamente blindado.

Lo anterior, señaló, gracias a que se ha realizado una inversión histórica de más de 32 mil millones de pesos.

Por su parte, Gerardo Escamilla Vargas, titular de la nueva Fuerza Civil, destacó la importancia de la estrategia al señalar que el operativo en la zona del Cañón del Huajuco, conocido como Carretera Nacional, es de vital importancia no solo por tratarse de un área densamente poblada, sino porque aquí converge una parte importante de la actividad económica, el transporte, el turismo, la educación y la salud de Nuevo León.

Foto: Emilio Vazquez / EL UNIVERSAL

