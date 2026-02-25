Más Información

Diputados aprueban reforma para reducir jornada laboral de 40 horas hasta 2030; la mandan a las legislaturas locales

EU felicita a México por operativo contra "El Mencho"; celebra "éxito" en combate al CJNG

México envía nuevo cargamento con más de mil toneladas de ayuda a Cuba; zarpan dos buques desde Veracruz

Morena suspende derechos políticos de Sergio Mayer; Comisión de Honestidad señala "impacto negativo a imagen del movimiento"

Abren 7 investigaciones contra funcionarios por huachicol fiscal, revela Sheinbaum; “sin distinción de jerarquías o filiaciones políticas”

Clasifican 4 tipos de extorsión en Zona Metropolitana del Valle de México

Investigan a policías de 38 municipios de Michoacán por vínculos con el CJNG

Revelan numerosos daños por quemas en Aguililla

Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: El PT y PVEM se distancian de la reforma electoral, mientras que policías de 38 municipios están bajo investigación por presuntos vínculos con el CJNG, desatando alertas de seguridad. En el deporte, Gianni Infantino asegura estar “muy tranquilo” con México como sede del Mundial 2026, a pesar de recientes episodios de violencia. Y en la cultura popular, Peso Pluma enfrenta críticas en redes sociales por su silencio tras la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera, “El Mencho”.

