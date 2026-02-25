Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: El PT y PVEM se distancian de la reforma electoral, mientras que policías de 38 municipios están bajo investigación por presuntos vínculos con el CJNG, desatando alertas de seguridad. En el deporte, Gianni Infantino asegura estar “muy tranquilo” con México como sede del Mundial 2026, a pesar de recientes episodios de violencia. Y en la cultura popular, Peso Pluma enfrenta críticas en redes sociales por su silencio tras la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera, “El Mencho”.

