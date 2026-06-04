La Secretaría de Salud (Ssa) informó que cerca de 2 mil 763 pacientes pediátricos han recibido terapias asistidas con perritos como parte de una estrategia complementaria para fortalecer el bienestar emocional, disminuir el estrés hospitalario y humanizar la atención de niñas, niños y adolescentes durante procesos médicos.

Las terapias llamadas Jueves de Perritos, implementadas desde abril del año pasado, se realizan en el Instituto Nacional de Pediatría (INP), en colaboración con el Centro de Actividades y Terapias Asistidas con Caninos (Cenatac), organización que trabaja con instituciones de salud facilitando perros cuidadosamente seleccionados y entrenados para garantizar intervenciones seguras, confiables, controladas y adecuadas para los pacientes pediátricos.

La encargada del programa, Adriana Barrientos Deloya, explicó que las terapias asistidas con perros no sustituyen tratamientos médicos, de enfermería o rehabilitación, sino que funcionan como herramientas complementarias que favorecen el estado emocional de los pacientes, además de la salud mental y facilitan diversos procedimientos hospitalarios.

“En los pacientes disminuye su estrés y angustia al ver algo que les agrada y que no es habitual en un entorno hospitalario, permitiendo que los procedimientos sean más fáciles de realizar y que la experiencia de hospitalización sea menos complicada”, apuntó.

La especialista destacó que el programa ha generado resultados positivos en el estado de ánimo, la ansiedad y la rehabilitación infantil, además de motivar a pacientes a comer, caminar y participar en actividades terapéuticas, ya que los canes también intervienen en talleres de estimulación temprana, como el de gateo, en el que funcionan como un estímulo emocional y motivador para favorecer el desarrollo de habilidades motoras de manera más dinámica y amigable.

“El hecho de que un niño sonría, quiera comer, caminar o pierda el miedo a su estancia hospitalaria gracias a la presencia de los perros, impacta directamente en su bienestar integral y favorece incluso la adherencia a los tratamientos”, subrayó.

Añadió que el llamado Jueves de Perritos se ha convertido en una jornada esperada tanto por pacientes como por personal médico y de enfermería, en la que alrededor de cinco caninos llegan a las instalaciones del instituto y permanecen de 09:00 a 13:00 horas.

“Los perros también ayudan al personal de salud. Desde vigilantes y personal de limpieza hasta médicos y residentes pueden beneficiarse de estas intervenciones, ya que ayudan a disminuir el estrés relacionado con las jornadas hospitalarias”, comentó la especialista.

Las terapias caninas funcionan como herramientas complementarias que favorecen el estado emocional de los pacientes, además de la salud mental. Foto: Especial

Por su parte, la directora del Cenatac, Vanessa Carolina Pallares Trujillo, señaló que las terapias asistidas con perros operan bajo estrictos protocolos de higiene y control sanitario, que incluyen vacunación, desparasitación periódica, sanitización antes de ingresar a las áreas hospitalarias y medidas de higiene para pacientes, familiares y personal médico antes y después de cada interacción.

Subrayó que, pese a la preocupación inicial sobre posibles riesgos sanitarios, los hospitales participantes como el INP no han reportado incrementos en infecciones relacionadas con la presencia de los canes.

Además, indicó que los perros son entrenados desde temprana edad para adaptarse a distintos entornos hospitalarios, sonidos, olores y equipos médicos, con el objetivo de garantizar interacciones seguras y adecuadas para pacientes pediátricos.

Adriana Barrientos Deloya destacó que el Instituto Nacional de Pediatría está a la vanguardia en el manejo y la atención que brindan a los pacientes. Por lo que este tipo de terapias complementan esa atención y hacen mucho más humana la interacción médica, para así mejorar la calidad de vida de las y los niños.

De acuerdo con organizaciones de salud, la asistencia de perros, gatos y conejos hacen que las infancias no se asusten ante procedimientos médicos. A su vez, crea un ambiente relajado y tranquilo en los hospitales, disminuyendo la percepción del dolor en curaciones y tratamientos difíciles, especialmente a aquellos que tienen autismo o discapacidad.

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