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"I play Rocky", sobre el rodaje de la película de 1976 de Sylvester Stallone, o "Glaxo", del argentino Benjamín Naishtat, se estrenarán en el próximo Festival de Toronto, que proyectará en sesiones especiales "Hombre al agua", de Gael García Bernal; "La bola negra", de Javier Ambrossi y Javier Calvo, o "Amarga Navidad", del español Pedro Almodóvar.
El festival anunció este lunes sus sesiones de gala y sus proyecciones especiales, que incluirán también un documental sobre el piloto canadiense de Fórmula 1 Gilles Villeneuve, fallecido en 1982 en un accidente en las jornadas de clasificación para el Gran premio de Bélgica, en el circuito de Zolder.
El filme "Villeneuve: The Rise of a Legend", dirigido por Yan Lanouette Turgeon, será proyectado en la gala de clausura del festival que se desarrollará del 10 al 20 de septiembre.
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Rocky llega sin Stallone
Uno de los platos fuertes del festival será el estreno de "I play Rocky", de Peter Farrelly, sobre el rodaje del filme que lanzó a la fama a Stallone, que no está involucrado en el proyecto.
El actor Anthony Ippolito interpreta al joven Stallone, que escribió en tres días el guion que cuenta la historia de un inmigrante italoamericano y boxeador sin futuro que trabaja para un villano de poca monta hasta que le ofrecen la oportunidad de enfrentarse en el cuadrilátero contra el campeón del mundo.
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Otros de los estrenos mundiales en Toronto serán los nuevos proyectos detrás de la cámara de dos actrices: "Evil Genius", de Courtney Cox, y "Girl Group, de Rebel Wilson, que también lo protagoniza.
También Misty Green, del cómico Chris Rock, o Up Against It, un filme dirigido por Trudie Styler (esposa del cantante Sting) y protagonizado por Antonio Banderas.
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